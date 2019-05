Friedliche Indianer als Vorbild

Biblis.Fliegende Putzschwämme und friedfertige Indianer gehörten mit zu den Höhepunkten des beliebten Familiencafés in der Schulkindbetreuung Tintenklecks Biblis. Und schließlich gab es noch ein kleines Trommelkonzert.

Für die Kinder war das Familiencafé eine aufregende Sache. Traditionell bedienen sie die Besucher mit Kaffee und Kuchen, eine kleine Herausforderung. Auch das Abkassieren gehört dazu. Und dann noch die Aufführungen. Diese spiegeln die Aktionen der letzten Wochen wider. Das Thema „Universum“ sei ein Wunsch der Kinder gewesen, erzählte Tintenklecks-Leiterin Conny Brutscher. So konnten die Gäste dann auf schwarzem Hintergrund gemalte Sternzeichen oder Planeten bestaunen.

Die Kinder führten auch einen Sternentanz auf, den sie gleich mit dem zweiten Thema „Manitou und Friedenspfeife“ verbanden. Als Indianer verkleidet, stellten sie tanzend die Elemente vor. Und auch die Bedeutung der Sternzeichen wurde mit einem Tanz dargestellt. So übernimmt im Indianischen der Biber den Zeitraum für den Stier. Der Biber gilt als bodenständig, mit Wunsch nach Entfaltung. Statt dem Krebs war es der Specht, der für Warmherzigkeit und Fürsorge steht. Seit März geht es in der Betreuung um das Projekt „Manitou und Friedenspfeife”“, berichtete Conny Brutscher. Dabei wird beispielsweise überlegt, wie man streiten kann, ohne den anderen zu verletzen. Indianer werden dabei zu Vorbildern, stehen für Aufrichtigkeit und respektvolles Verhalten. Die Jungen und Mädchen erfuhren zudem, wie sie sich Rat bei anderen Indianern holen können. Dies zeigten sie ihren Eltern bei der Vorführung „Rat der Weisen“. Zuerst verbarrikadierten sich die Nachwuchs-Indianer in zwei Gruppen hinter Stühlen und bewarfen sich mit Putzschwämmen. Damit wollten sie ausdrücken, dass Streit keine Lösung ist. Stattdessen wollen die Kinder lieber miteinander reden. Weiterhin lernten die Kinder verschiedene Trommelrhythmen kennen. „ Wir haben uns die Trommeln der Schule ausgeliehen und üben mit ihnen Konzentration und Koordination“, berichtete Brutscher. Nach dem Konzert beim Familiencafé durften dann die Eltern selbst trommeln.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019