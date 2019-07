Frist für Vorschläge geht bis 19. August

Biblis.Die Gemeinde Biblis veröffentlich nun mit einer amtlichen Bekanntmachung den Termin für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Oktober. Falls eine Stichwahl nötig sein sollte, wird diese am Sonntag, 10. November, stattfinden. Die Wahlvorschläge für die Direktwahl des Bürgermeisters sind spätestens am Montag, 19. August, bis 18 Uhr schriftlich beim Wahlleiter der Gemeinde Biblis einzureichen.

Zusätzliche Informationen zu der Stelle können bei folgender Adresse erfragt werden: Wahlamt der Gemeinde Biblis, Telefon 06245/28 23, E-Mail: wahl@biblis.eu, Darmstädter Straße 25, 68647 Biblis. Bürgermeister Felix Kusicka tritt erneut an. Als parteiloser Kandidat wird er von der CDU unterstützt. Genau wie bei der vorangegangenen Wahl kandidiert auch der Bibliser SPD-Ortsvorsitzende Ewald Gleich wieder. Die FLB schickt Ralph Bühler ins Rennen. Er kommt aus Nußloch und ist AfD-Mitglied. ps

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.07.2019