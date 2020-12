Fröhliches Kamel

Biblis.Fast sieht es so aus, als hätte das Kamel ein freundliches Lächeln im felligen Gesicht. Zu finden ist das fröhliche Tier in der neuen Krippe, die an Heiligabend in der Bibliser Pfarrkirche St. Bartholomäus zu sehen ist. Dafür wurde der komplette Unterbau neu angefertigt und zahlreiche Figuren wurden angeschafft – darunter auch das langbeinige Tier mit den Höckern. Ermöglicht hat das die Spende eines Gemeindemitglieds über 1400 Euro. Um ein wenig Neugier auf die neue Krippe zu wecken, zeigen wir in loser Folge einige Ausschnitte, bevor sie an Weihnachten in ihrer gesamten Pracht zu sehen ist. str

