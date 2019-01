Frohsinn bereitet sich auf Konzert vor

Biblis.Der Gesangverein Frohsinn in Biblis feiert in diesem Jahr 125 Jahre Männer- und 30 Jahre Frauenchor und plant daher einige Termine. Ihren Jahresgottesdienst feiern Mitglieder und Freunde am Sonntag, 10. Februar, 9.30 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus. Anschließend gibt es eine Matinee im Bürgerzentrum.

Zu den Chorproben treffen sich die Sänger wieder am Mittwoch, 30. Januar: Um 19 Uhr singt der Frauenchor und um 19.30 Uhr der Männerchor. Wer gerne singt, kann jetzt einsteigen. Es werden ab sofort neue Lieder für das Konzert des gemischten Chors am Samstag, 21. September, im Bürgerzentrum eingeübt. Das Alter spielt keine Rolle, alle sind willkommen. Interessierte können Chormitglieder ansprechen und sich zur ersten Schnupperprobe abholen lassen. red

