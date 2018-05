Anzeige

Der Frankfurter Verein betreut zu einem erkrankte Kinder und deren Familie, aber auch die Angehörigen nach dem Tod eines Kindes. Dieses Angebot muss größtenteils durch Spenden finanziert werden, daher sind die knapp 4000 Euro aus Biblis sehr dienlich. „Es gibt sehr viele Menschen, auch hier in Biblis, die sich einbringen, wenn es darum geht, die Not anderer zu lindern. Unsere Gesellschaft muss aber auch verkraften, dass vielen leider alles egal ist. Hauptsache ihnen geht es gut“, kritisierte Gölz. Sie berichtete, dass der Verein mit dem Ausschank am Benefizabend einen guten Umsatz erzielt hätte, aus dem ein Reinerlös von nahezu 1000 Euro zustande kam. „Den kleinen Differenzbetrag zur runden Zahl legte er Verein zu“, so Inge Gölz. Sie freue sich mit allen Mitgliedern, dass sie so einen kleinen Beitrag geben können, um wichtige Hilfe zu leisten.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.06.2018