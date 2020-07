Frohsinn und Volkschor wollen kein Risiko eingehen

Biblis/Nordheim.„Nach den Sommerferien“, so lautet das Ziel für eine mögliche erste Probe beim GV Frohsinn Biblis sowie dem GV Volkschor Nordheim. Wie die jeweiligen Vorsitzenden Inge Gölz vom Frohsinn und Irmtraud Arnold, Volkschor, berichten, ruht die Probearbeit seit 13. März, als Zusammenkünfte aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt wurden. Es gebe zwar nun Lockerungen, die Auflagen und Hygienekonzepte sowie die Risiken für die doch zumeist älteren Sänger hätten jedoch dazu geführt, dass keine Proben angeboten werden. Sicherheit gehe vor.

„Natürlich vermissen unsere Mitglieder die Singstunden und die Geselligkeit. Für viele sind die regelmäßigen Treffen wichtige und schöne Zusammenkünfte“, sagt Inge Gölz. Man telefoniere, treffe sich auch mal zufällig auf der Straße oder beim Einkaufen – Redebedarf sei durchaus vorhanden, wenn auch auf Abstand. Die Sänger verstünden jedoch, warum aktuell keine Proben stattfinden. Die strengen Bestimmungen seien zwar gelockert worden, doch diese seien kaum für die Vereine zu bewältigen. Niemand wolle Risiken eingehen.

„Die Gemeinde Biblis und Bürgermeister Volker Scheib haben alle Vereine entsprechend informiert, als die Lockerungen kamen, unter welchen Voraussetzungen Treffen und auch Nutzungen der Räumlichkeiten möglich wären“, erklären die beiden Vorsitzenden. Doch die Sicherheits- und Risikoabwägung führte wie bei den meisten Chören in der Region dazu, dass nicht geprobt werde. „Wer hätte je gedacht, dass gemeinsames Singen und Musizieren so gefährlich sein können“, fragen sich die Frauen.

Der Frohsinn probt sonst im Bürgerzentrum Biblis, der Volkschor im Alten Rathaus. Aufgrund der Abstandsregelungen könnten sie nicht mit allen Aktiven Singstunden abhalten, sondern nur in limitierter Zahl mit entsprechenden Hygieneregeln.

Teilweise werde sogar eine Mund- Nasen-Bedeckung beim Singen empfohlen – oder beim Treffen im Freien. Letztlich haben sich beide Chöre dafür entschieden, die Proben auszusetzen. Nach den Sommerferien – Mitte August – wollen sie weiter sehen. Der Sicherheits- und Hygieneaufwand sowie das Risiko seien zu groß.

Beide Vereine haben ihre Mitglieder in einem Brief über den weiteren Verlauf informiert und hätten hierfür viel Lob erhalten. „Die Mitglieder freuten sich – auch über die Informationen, was bisher geschehen ist und wie es weitergehen wird“, erklären Gölz und Arnold. Beide Chöre bleiben mit ihren Aktiven lieber analog in Kontakt.

„Auch die Whatsapp-Gruppe von unserem Popchor hilft mit, in Verbindung zu bleiben. Vielleicht können wir sowas auch für den großen Chor zukünftig einführen“, überlegt Arnold. Der Dirigent habe den Mitgliedern des Popchors zudem Lieder eingespielt, damit sie daheim üben können.

„Trotzdem ist das nicht das Gleiche und macht nicht so viel Spaß wie in der Gruppe“, sagt Arnold. Die Gemeinschaft und Aktionen außerhalb der Singstunde fehlten allen: etwa die Zusammenkunft nach den Proben, Ausflüge oder örtliche Veranstaltungen sowie Freundschaftssingen.

Statt des Kuckucksfests bot der Volkschor Wellfleisch zum Abholen an. Der Zuspruch sei richtig gut gewesen. „Toll, wie uns Bürger und Freunde damit unterstützen“, freute sich Arnold. Gemeinsam mit Inge Gölz blickt sie nun Richtung August. Vielleicht ist dann gemeinsames Singen wieder möglich. Bis dahin danken sie ihren Mitgliedern und hoffen, alle nach der Zwangspause wieder bei den Proben zu sehen. str

