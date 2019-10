Froschkönig nimmt’s mit der Hexe auf

Biblis.Noch wenige Tag, dann ist es soweit: Die Doppelpremiere der Theater-AG Kleiner Bär und Company mit dem Stück „Froschkönig Ferdinand“ steht an. Erstmals gibt es zwei Vorstellungen an einem Tag. Für den letzten Feinschliff trafen sich die Teilnehmer nun noch zu einer großen Wochenendprobe mit Kulissen, Kostümen, Technik und Licht.

Da die Theater-AG über das Jahr in der Nordheimer Sport- und Kulturhalle probt, gibt es nur ein oder zwei Mal vor der eigentlichen Premiere im Bürgerzentrum die Möglichkeit, auf dieser Bühne zu proben. Schon am Freitagabend trugen die Laienschauspieler und Techniker die großen Kulissen zwei Stockwerke höher aus dem Keller in den Saal, genauso wie die komplette Technik.

„In diesem Jahr haben wir nochmals ins unsere Technik investiert“, berichtet Vanessa Linn, Vorsitzende und Regisseurin der Theater-AG. Die Truppe hat sich ein digitales Mischpult gekauft. Moderne Lampen und Headsets, gespendet von der Bürgerstiftung Biblis, ergänzen die hochwertige Ausstattung.

Acht Mimen stehen in diesem Jahr auf der Bühne, zwei davon zum ersten Mal. Ein ganzes Wochenende, vom frühen Vormittag bis zum späten Abend, arbeiteten die Schauspieler am letzten Schliff ihres Stücks „Froschkönig Ferdinand“. Dabei wird Prinz Ferdinand in einen Frosch verwandelt, Hexe Trudi hat hier ihre Finger im Spiel.

Gemeinsam mit zwei neuen Freunden macht sich Ferdinand auf zum Schloss von Prinzessin Klara, seiner großen Liebe, um sein Schicksal zu ändern. Die Reise wird abenteuerlich und gefährlich. Wie immer dürfen die Kinder beim Theaterstück selbst mitwirken und den Darstellern helfen.

Die beiden Vorstellungen finden am Sonntag, 20. Oktober, 11 Uhr und 15 Uhr, im Bürgerzentrum statt. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Vor den Vorstellungen und in der Pause steht das Jugendrotkreuz Biblis mit Kinderschminken bereit. Zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler bietet Theater-AG-Mitglied Cäcilia Georgi selbstgemachte Gipsbärchen an. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019