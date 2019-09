Frühere Bäckerei erblüht Mitte Oktober wieder

Zweiter Weltkrieg

Die Kriegskinder vergessen nicht

Wer sich für das Treppensteigen im Haus am Römer entscheidet, wird an den Wänden die Ausstellung „Verstehen-Vergeben-Versöhnen“ – Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg“ entdecken. Organisiert vom Evangelischen Dekanat Bergstraße ...