Frühstück in der Filminsel

Biblis.„Frühstück und Film“ laden am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr ins Kommunale Kino in Biblis ein. Der Vorverkauf ist am Donnerstag, 4. Juli, ab 19 Uhr, an der Kinokasse in der Filminsel. Gezeigt wird „Aladdin“ in 3D mit Will Smith als Dschinni, der blaue Geist aus der Wunderlampe. Pro Person werden maximal vier Tickets verkauft, 50 Besucher können am Frühstücksbuffet teilnehmen. Die Vorstellung des Films um 11 Uhr kann auch ohne Frühstück zu den regulären Kinopreisen besucht werden.

Am Samstag, 6. Juli, gibt es ein besonderes Ereignis. Die Filminsel zeigt alle drei Teile von „John Wick“ ab 18 Uhr. Keanu Reeves spielt einen ehemaligen Auftragskiller. Seine Frau ist an einer tödlichen Krankheit verstorben, er hat nur noch seinen Hund als Gefährten. Der wird aber von Einbrechern getötet, die es auf seinen 1969er Boss Mustang abgesehen haben. Er hat vor, sein Auto zurückzuholen und will sich danach eigentlich wieder in den Ruhestand zurückziehen. Doch er hat die Rechnung ohne seinen ehemaligen Kollegen Santino gemacht.

Die Dreifach-Nacht kann allerdings nur komplett ab 18 Uhr besucht werden und kostet für Mitglieder 9 Euro, ermäßigt 10,50 Euro und regulär 12 Euro. Die beiden Staffeln Kulturfilm und Kinderfilm machen Sommerpause. cid

