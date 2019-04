„Frühstück und Film“ startet wieder

Biblis.Die Bibliser Filminsel startet am Sonntag, 19. Mai, erneut in die „Frühstück und Film“-Saison. Vorverkauf ist am Donnerstag, 2. Mai, ab 19 Uhr, an der Kinokasse in der Hintergasse 3. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10 Uhr mit einem leckeren Frühstück als Buffet im Hof des Kinos. Da die Plätze begrenzt sind, können maximal 50 Personen am Filmbrunch teilnehmen. Im Anschluss beginnt um 11 Uhr die Vorstellung. Gezeigt wird „Monsieur Claude 2“, der an diesem Wochenende auch als Hauptfilm läuft. Tickets für „Frühstück und Film“ gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. Der Film kann aber auch zu regulären Eintrittspreisen um 11 Uhr angeschaut werden, ohne dass man am Frühstück teilnimmt. cid

