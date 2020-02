FSG-Damen mit Heimsieg gesichert

Biblis.Einen Riesen-Schritt in Richtung Klassenerhalt können am Sonntag die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim machen. Gewinnt das Team von Trainer Bernd Seiberth nach dem jüngsten 25:17-Erfolg in Arheilgen auch das Heimspiel gegen Schlusslicht HSG Bieberau-Modau, wäre eine weitere Saison in der Bezirksoberliga so gut wie sicher. Bis auf sieben Punkte könnte die FSG ihren Vorsprung auf Bieberau ausbauen – angesichts von nur noch sechs Spielen ein beruhigendes Polster, zumal die Gäste im gesamten bisherigen Verlauf erst sieben Zähler geholt haben.

Das Hinspiel gegen Bieberau-Modau hat Seiberth noch in guter Erinnerung: „Der 27:19-Sieg damals war sicher eines unserer besseren Spiele. Es wird wichtig sein, dass wir erneut aus einer sicheren Deckung viel Tempo machen“, fordert der Trainer. Zudem muss die Chancenverwertung wieder konsequenter sein, als zuletzt gegen Arheilgen, als sich die FSG im zweiten Abschnitt das Leben durch vergebene Möglichkeiten selbst schwer machten.

Neues Ziel TGB Darmstadt

Personell sieht es bei Biblis/Gernsheim vor der Partie in der Gernsheimer Gutenberg-Schule allerdings nicht allzu gut aus: Unter der Woche trainierte die FSG auf Grund von vielen kranken oder im Urlaub weilenden Spielerinnen nur einmal und auch am Sonntag wie Kerstin Bonifer (Arbeit), Ronja Feldmann (Urlaub) und die verletzte Bianca Buttgereit fehlen. „Aber unser Kader ist gut genug besetzt, um das zu kompensieren“, ist sich Seiberth sicher.

Unterdessen hat der Trainer, der vor zwei Monaten seinen Abschied aus Biblis zum Rundenende angekündigt hatte, ein neues Engagement für die nächste Spielzeit angenommen: „Ich habe bei der TGB Darmstadt meine Zusage gegeben“, so Seiberth. Er wird dort gemeinsam mit seiner „guten Freundin“ Marion Feldmann die A-Liga-Reserve trainieren, mit dem Ziel, sie zu stabilisieren und „in den nächsten Jahren in die Bezirksoberliga zu führen“. me

