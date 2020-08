FSG in guter Frühform

Biblis.Die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim haben sich in ihrem ersten Testspiel unter dem neuen Trainer Tobias Führer in guter Verfassung. präsentiert„Zumindest, was die Abwehrarbeit angeht“, meinte der Coach. In der Offensive sah er hingegen beim 23:17 (13:10)-Erfolg gegen den TSV Handschuhsheim noch deutliche Steigerungsmöglichkeiten.

„Aber das Allerwichtigste war, dass wir gewonnen haben. Die Spielerinnen haben ja in der vergangenen Rückrunde kaum Punkte gesammelt und daher war dieser Sieg für das Selbstvertrauen ganz wichtig“, so Führer. „Auf die Leistung können wir aufbauen“, ist der erfahrene Trainer überzeugt. Schon am nächsten Sonntag geht es für die Bibliserinnen weiter, dann kommt die TGB Darmstadt II mit dem Ex-Trainer der Gurkenstädterinnen, Bernd Seiberth, in die Pfaffenauhalle.

FSG-Tore: Lioboria Romano (4/1), Denise Neumann, Miriam Schmitzer, Janina Werner (je 3), Saskia Laudenbach, Julia Schiefer, Lisa Kreimes (je 2), Lisa Götz (2/2), Lisa-Maria Argentino, Katja Hensler (je 1). me

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020