Führungen durchs Bibliser Rathaus

Biblis.Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals unter dem Obertitel „Moderne(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ lädt der Verein für Heimatgeschichte Nordheim am Sonntag, 8. September, von 14 bis 17 Uhr ins Rathaus in Biblis ein. Halbstündlich werden von 14 bis 17 Uhr Führungen durch den alten Teil des Rathauses, einem klassizistischen Bau des Großherzoglichen Hofbaumeisters Georg Moller von 1834 angeboten. Auch die Umgebung des Rathauses mit der Bronzestatue der „Gummernfraa“ und dem Synagogendenkmal sind Teil der Führungen. Auf dem Außengelände werden alte Landmaschinen und moderne Kommunalfahrzeuge gezeigt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.09.2019