Führungen im Bibliser Rathaus

Biblis.Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, gibt es Führungen im und um das Bibliser Rathaus in der Darmstädter Straße. Im Mittelpunkt steht der alte Teil des Rathauses. Dies ist ein klassizistischer Bau des Großherzoglichen Hofbaumeisters Georg Moller von 1834. Das teilt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit, die den Aktionstag bundesweit koordiniert. „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ heißt das Thema. Die Führungen in Biblis werden zwischen 14 und 17 Uhr angeboten und beginnen alle 30 Minuten. Die Teilnehmer erkunden das alte Rathaus, das Synagogendenkmal und die Bronzefigur der „Gummernfra“. Außerdem wird es eine Präsentation alter Landmaschinen und moderner Kommunalfahrzeuge geben. ps

© Südhessen Morgen, Montag, 02.09.2019