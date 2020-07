Biblis.Mit 33 Jahren hat Panagiotis Porikis angefangen in Biblis: „als junger Facharzt mit vielen Visionen“, sagt der promovierte Mediziner und lächelt. 20 Jahre ist das her. Damals gab es vier weitere Hausarztpraxen in der Gemeinde. Inzwischen hält Porikis schon seit 2016 alleine die Stellung in Biblis.

In den vergangenen Jahren hat Porikis immer wieder Ärzte in seiner Praxis angestellt, um das Pensum zu schaffen. Das sei aber schwierig gewesen. „Es gab eine hohe Fluktuation, obwohl ich optimale Bedingungen biete: Ich trage allein die Verantwortung und kümmere mich um rechtliche Fragen, auch was mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu tun hat“, erzählt der 53-Jährige. „Ich hatte große Mühe, Kollegen zu finden, die verpflichtend arbeiten und sich langfristig um Patienten kümmern.“ Dabei sei er zu immer größeren Zugeständnissen bereit gewesen, um überhaupt Kräfte zu bekommen. „Obwohl diese sich nur hinsetzen, arbeiten und freundlich zu Patienten sein müssen.“ Der Markt an Medizinern sei einfach begrenzt.

Die Diskussion ums geplante Gesundheitshaus in Biblis verfolgt er daher mit Skepsis. „Für ein Ärztehaus muss man erstmal einen Arzt finden – das ist doch die Voraussetzung, bevor man so etwas plant.“ Wenn er schon kaum Mediziner finde, woher wolle die Gemeinde dann welche nehmen für eine neue Praxis nehmen? Das habe ja auch nicht geklappt, als in den vergangenen Jahren alle anderen Hausärzte in Ruhestand gegangen sind. „Dabei sind wir nicht mal in einem strukturschwachen Gebiet. Wir haben hier eine optimale Infrastruktur.“

Team mit drei Medizinern

Zum Glück habe er inzwischen ein stabiles Team, freut sich Porikis. Seit zwei Jahren unterstützen ihn die Allgemeinmedizinerin Elvira Schoch sowie der Arzt Aziz Azime in seiner Praxis. Beide arbeiten in Vollzeit. Azime bereitet sich gerade auf die Facharztprüfung vor und will auch anschließend in Biblis mit Porikis praktizieren. „Ich habe in Kabul studiert und lebe jetzt schon über 15 Jahre in Deutschland“, erzählt er. Azime habe lange kämpfen müssen, um seine Anerkennung als Arzt zu bekommen, ergänzt Porikis. „Ich bin froh, dass die Leute hier in Biblis zu mir Vertrauen haben, ich will auch in Zukunft hier in der Praxis Porikis arbeiten“, kündigt der Mediziner aus Afghanistan an. „Wir sind ein internationales Team“, sagt der Chef mit griechischen Wurzeln lachend.

„Auch ein echtes Bibliser Mädchen haben wir“, erzählt Porikis und verweist auf die promovierte Medizinerin Susanne Jung. Sie absolviere gerade den letzten Teil ihrer Ausbildung für ihren Abschluss als Fachärztin in seiner Praxis. Mit drei Kollegen werde es nur etwas eng in den Räumen. „Wir kommen gut zurecht, aber nur weil wir uns gut verstehen. Eigentlich hatte ich eine großzügige Praxis für mich, aber jetzt ist sie fast zu klein für uns alle.“

Kritisch betrachtet der Mediziner seine hohe Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren. „Zum Glück habe ich das gesundheitlich gut verkraftet.“ Selbstverständlich sei das nicht. „Ab 50 Jahren aufwärts sollte man achtsamer mit sich umgehen. Wenn man ständig die eigenen Grenzen überschreitet, verliert man die Freude an der Arbeit – und die will ich erhalten“, betont er.

Der Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie sei nun deutlich schwieriger gewesen. „Am Anfang hatten wir nicht mal genügend Schutzausrüstung und wussten auch nicht, was auf uns zukommt.“ Das sei jetzt viel besser: „Wir haben genügend Masken – und auch Erfahrungswerte zum Krankheitsverlauf.“ Insofern sieht er einer möglichen zweiten Welle relativ gelassen entgegen. Wichtig ist Porikis dabei auch, dass keiner in Panik verfällt. Das sei in seinem Team zum Glück nicht der Fall.

Allerdings kamen etliche Patienten aus Angst vor dem Coronavirus nicht in die Praxis gekommen – trotz Beschwerden. „Wir beobachten verstärkt Komplikationen, weil sich die Menschen nicht hierher getraut haben. Krankheiten wären weniger gefährlich verlaufen, wenn wir früher eingegriffen hätten.“ Er hofft auf eine Ausweitung der Tests und dass die Leute diszipliniert bleiben, damit die Ausbreitung glimpflich verläuft. Denn das Virus sei aggressiv, bei einer schwerwiegenden Covid-19-Erkrankung könnten im schlimmsten Fall alle Organe angegriffen werden. Das könne selbst junge Menschen hart treffen.

