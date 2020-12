Für Gottesdienste vorab anmelden

Biblis.Die Pfarrgruppe Biblis und Groß-Rohrheim bittet um frühzeitige Anmeldung für die Gottesdienste an Weihnachten. An Heiligabend, 24. Dezember, wird um 15 Uhr die Kinderkrippenfeier in St. Bartholomäus in Biblis gefeiert, zeitgleich gibt es eine Kinderkrippenfeier als Online-Angebot in St. Christophorus in Wattenheim, abrufbar über YouTube und unter www.pfarrgruppe-biblis.de. Um 15.15 Uhr folgt eine ökumenische Kinderkrippenfeier am Stationskreuz in Groß-Rohrheim. Die Christmetten beginnen um 17, 22 und 24 Uhr in St. Bartholomäus. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, beginnt um 9.30 Uhr das Hirtenamt in der Kirche St. Christophorus in Wattenheim, um 11 Uhr das Hochamt in der Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim. Am Samstag, 26. Dezember, wird um 9.30 Uhr das Hochamt in St. Bartholomäus in Biblis gefeiert und um 11 Uhr die Spätmesse in Wattenheim. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 0176/7286 2878 in Biblis, unter 06245/35 15 für Wattenheim und unter 0160/90 12 44 02 für Groß-Rohrheim. red

