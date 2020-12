„Für Menschen, die es nötig haben“

Biblis.Seit September 2019 ist Sandra Trautmann Geschäftsführerin der Fiege Logistik Biblis GmbH. Kaum war sie angekommen und hatte sich eingearbeitet, wurde auch ihr Leben von der Corona-Pandemie in vielen Bereichen gebremst. Gerne hätte sie sich nicht nur mit Bürgermeister Volker Scheib zu einem persönlichen Gespräch getroffen, sondern auch dem Gemeindeparlament vorgestellt. Kontakte zu Vereinen oder Hilfsorganisationen fielen ebenso flach.

Doch von ihrem Wunsch, sich lokal einzubringen, hat sie die Pandemie nicht abhalten können. Gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter Matthias Wetzel brachte sie jetzt 177 warme Winterjacken zum Kleiderstübchen des DRK in der Kirchstraße. „Wir haben die Kollektion für unsere Mitarbeiter umgestellt“, erklärte sie bei einem Treffen im DRK-Hof. Die roten Pilotenjacken, die mit einem warmen Faserpelz versehen sind, lassen sich zu allen Jahreszeiten tragen. Denn nicht nur das Pelzfutter ist herausnehmbar, auch die Ärmel lassen sich abtrennen. Neben zwei Brusttaschen verfügen die Jacken praktischerweise zudem über eine Handytasche, zwei Schubtaschen und jeweils eine Ärmel- und Innentasche. „Sie sollen an Menschen ausgegeben werden, die es nötig haben“, machte Trautmann deutlich. Zudem erklärte sie, dass dies „keine einmalige Aktion“ bleiben soll.

DRK-Vorsitzender Hans-Michael Platz freute sich ebenso wie Adelheid Schultheiß, die Leiterin der Wohl- und Sozialarbeit in Biblis. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Silke Wetzel will sie jetzt bei den Kleiderkammern in Groß-Rohrheim, Zwingenberg, Mörlenbach, Bensheim und Fürth den Bedarf erkunden. Auch die Gruppe der Wohnsitzlosen und das Frauenhaus in Bensheim sollen von der großzügigen Aktion profitieren. Da kleine Herrengrößen stets Mangelware sind, freuten sich die Verantwortlichen besonders über die Palette der Größen, die von Small bis XXX Large reichen. Silke Wetzel wies darauf hin, dass der Bedarf an Winterkinderjacken besonders hoch wäre.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020