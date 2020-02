Für Schule anmelden

Nordheim/Wattenheim.Die Anmeldung der Schulanfänger 2021 steht bevor. Diese erfolgt am Dienstag, 24. März, und ab Donnerstag, 26. März, in der Steinerwaldschule in Nordheim. Die Eltern der Kannkinder können telefonisch unter 06245/36 20 einen Termin zur Anmeldung vereinbaren.

Zur Anmeldung sollten die Eltern den neuen Schulanfänger sowie das Familienstammbuch beziehungsweise die Geburtsurkunde ihres Kindes mitbringen. Die Schulaufnahme ist gesetzlich geregelt: Schulpflichtig werden Kinder, die zwischen 2. Juli 2014 und 1. Juli 2015 geboren sind.

Kannkinder nur auf Antrag

Kinder, die in der Zeit vom 2. Juli 2015 bis 1. Juli 2016 auf die Welt kamen, werden als Kannschüler bezeichnet. Sie können auf Antrag in die Schule aufgenommen werden, wenn die erforderliche Schulfähigkeit gegeben ist. Die Entscheidung darüber wird nach Festestellung der Schulreife getroffen. Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt wurden, müssen neu angemeldet werden.

Sollten schulpflichtige Kinder bisher von der Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim noch keine Nachricht erhalten haben, werden die Eltern gebeten, sich unter der Nummer 06245/36 20 in der Schule zu melden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020