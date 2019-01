Functional Fitness für Frauen

Biblis.Mit dem neuen Sportangebot Functional-Training möchte die TG Biblis alle Frauen ansprechen, die Spaß an Bewegung haben und die ihr Fitnesslevel halten oder steigern wollen. Dabei stehen komplexe gelenk- und muskelübergreifende Übungen im Vordergrund, die während des Trainings individuell angepasst werden können.

Übungsleiterin Bianca Mehler hat eine Ausbildung zur Fitness- und Aerobic-Trainerin sowie ihre B-Lizenz in „Sport in Prävention“ absolviert. Mehler möchte ein abwechslungsreiches und alltagsrelevantes Programm etablieren, das alle acht Wochen einen anderen Schwerpunkt setzt. Begonnen wird mit dem Block „Rücken-Fitness“, der Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Mobilisation, Kräftigung, Koordination, Körperwahrnehmung und zur Verbesserung der Haltung und der Beweglichkeit beinhaltet. Die folgenden Blöcke möchte sie nach den Wünschen der Teilnehmer gestalten. Mögliche Blöcke könnten unter anderem Körpermitte-„Core and Stability“, Crosstraining, Body-Strength und Body-Flex, Areobic und Tabata sein.

Wer neugierig geworden ist, der ist zu einem kostenlosen Probetraining am 21. oder 28. Januar sowie am 4. oder 11. Februar eingeladen. Nach Fastnacht startet dann das neue Montagsprogramm „Functional Fitness mit dem Schwerpunkt Rücken-Fit“, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Jahnturnhalle in Biblis. Auch Männer sind willkommen.

Da es sich um kein Kursangebot handelt, fallen für Mitglieder auch keine zusätzlichen Kosten an. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019