Fußballer schließen Hallensaison ab

Biblis.Bald geht es für die Kinder und Jugendlichen des Jugendfördervereins (JFV) BiNoWa zum Fußballspielen wieder raus auf den Platz. Zum Abschluss der Hallensaison lud der Verein zu einem Hallenvereinstag ein, an dem sich alle großen und kleinen Kicker in der Pfaffenauhalle am Ball präsentieren konnten. Zugleich gab Geschäftsführer Michael Seibert das Jahresmotto des Vereins bekannt: „Wir. Gemeinsam. Jetzt“

„Wie beim Motto 2019 kommt auch 2020 das Wort ‚Gemeinsam‘ darin vor“, erklärt Seibert. Daran lasse sich erkennen, welche Bedeutung dieser Begriff für den Verein habe. „Denn nur durch die konsequente gemeinsame Umsetzung dieses Gedankens kann ein ‚Wir‘ und ‚Jetzt‘ entstehen“, sagte Seibert. „,Wir‘ sind aber auch gefordert, die Zukunft ‚Jetzt‘ zu gestalten. Denn mein Vorstandskollege Franz Rettig und ich stehen bei der Mitgliederversammlung im April nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung“, erinnerte er. Der Verein benötige nun neue Engagierte, die bereits sind, die Geschicke des JFV BiNoWa in Zukunft zu lenken und zu leiten. Der Hallentag bot Gelegenheiten, mit den beiden aktuellen Amtsträgern ins Gespräch zu kommen.

Drei Kitas mit dabei

Die Verantwortlichen freuten sich besonders, dass wieder drei Kindertagesstätten zum Hallenvereinstag kamen. Mannschaften der Bibliser Kindertagesstätten Pusteblume und Sonnenschein sowie die Glückskäfer aus Wattenheim waren dabei. „Die Kleinsten der Kleinen begeistern immer wieder aufs Neue und stellen neben der Bereicherung unseres Hallenvereinstages zudem die größte Quelle an Nachwuchsspielern dar“, meinte Seibert.

Viele Jungen und Mädchen aus dem Kindergartenbereich spielen bereits beim JFV Fußball. Die Kindergartenkinder traten gegen die G-Jugend, die Bambinis des Vereins, Jahrgänge 2013 und jünger, an. Der Spaß war den kleinen Spielern deutlich anzusehen. Als Danke gab es für die jüngsten Teilnehmer Medaillen und für jede Kindertagesstätte noch einen Fußball.

Es gab durchweg Spiele der Kinder und Jugendlichen vom JFV, von den Bambinis über die F-, E- und D-Jugend bis hin zu einem Turnier der A-, B- und C Junioren. Weiterhin präsentierten sich die Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2012. Der Hallenvereinstag gilt als Abschuss der Hallensaison. Der Aufwand war in diesem Jahr allerdings höher als sonst. Denn der Kreisverband habe keine Turniere ab der E-Jugend abwärts angeboten. „Die Wintersaison ist lang: von Oktober bis März. Es ist schade, wenn es da für die jüngeren Kinder keine Turniere gibt. Daher haben wir selbst ein F-Jugend- sowie ein E-Jugend-Turnier veranstaltet“, erklärte Michael Seibert. str

