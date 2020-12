Gänsejagd auf Wattenheimer Golfplatz

Handel

„Onkel Alfred“ bringt Geschenke

Wer in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt stöbern will, kann das ganz gemütlich vom eigenen Sofa aus tun. Gerne mit einem Becher heißen Tee oder Glühwein in der Hand – für die passende Stimmung. Der Bürstädter Budenzauber geht ...