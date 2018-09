Gäste drängen sich im Rathaus

Biblis. Für Glaskünstler Heinz Schader ist es eine Ehre, im Foyer des Bibliser Rathauses auszustellen. Bürgermeister Felix Kusicka betrachtet den Kreativen, der in Biblis geboren ist, als „Botschafter der Gemeinde“.

Selten sind so viele Menschen zur Eröffnung einer Kunstausstellung gekommen: Sie drängten sich im Foyer und ersten Stock. Die ausgestellten Skulpturen und Objekte aus Mangrovenholz, Eisen und verformtem Tiffanyglas erinnert an fantastische, engelartige Wesen. Aber auch Blüten kann man in die bezaubernden Unikate hineininterpretieren.

Schader hat sie meist auf Sockeln angebracht und von innen mit kleinen Lämpchen zart beleuchtet. So fügen sie sich fantastisch in der eher von Funktionalität geprägte Atmosphäre ein. Der Betrachter könnte fast meinen, dass die zusammengefügten Materialien die Schwerkraft aufgelöst haben. Die scheinbare Leichtigkeit lässt sie nahezu schweben.

Überregional bekannt

Sein ganzes Geschick hat Heinz Schader auch bei der Schaffung von künstlerisch aufwendig gestalteten Eiern unter Beweis gestellt. Der überregional bekannte Glaskünstler hat in seinem Atelier schon viele Menschen in das Geheimnis der Glaskunst eingeführt. Zudem gibt Schader an der Volkshochschule Kurse.

Gleichwohl schlägt Heinz Schader immer wieder neue Wege ein. Anfangs hatte er sich der Tiffanykunst verschrieben und das Bemalen von Glas in vielen Variationen ausprobiert. Aus dem Hobby hat der frühere Gemeindeangestellte mit 73 Jahren zum Beruf gemacht.

Schader ist immer auf der Suche nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Nun hat er sich nach der Arbeit mit Blei, Kupfer, Zinn, Eierschalen oder Silber wieder Neuem verschrieben: Er verbindet jetzt Tiffanyglas mit Mangrovenholz und rostigem Eisen. „Ich forme das Tiffanyglas und fertige dafür jeweils eine Form an“, erklärt er. Die beachtlich großen Objekte, die von weißen, rotbraunen und schwarzen Farbtönen dominiert werden, sind nicht nur dekorativ, sondern zeigen auch die ganze Kunstfertigkeit, über die der geübte Glaskünstler verfügt.

