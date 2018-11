Garden tanzen um die Wette

Nordheim.Engagiert und mit Herzblut bei der Sache zeigten sich die Organisatoren und Helfer des Gardeballs, den die SG NoWa zum ersten Mal in der Nordheimer Sporthalle veranstaltete. Ausgerichtet wurde der Ball von der Abteilung Stadtgarde, die seit gut einem Jahr besteht.

Zehn Vereine präsentierten dabei in verschiedenen Altersklassen und Kategorien ihre Gardetänze, mal als Solisten, als Duo oder als Gruppe. Eine vierköpfige Jury bewertete die Auftritte. „Wir gehen selbst regelmäßig auf Gardebälle, das hat in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine lange Tradition“, erzählt Trainer Matthias Marinitsch, der auch durch das Programm führt. Mit der Einladung nach Nordheim wolle man hier in der Region dauerhaft einen Wettbewerb der Fastnachtstänzer etablieren.

„Schon jetzt ist der Gardeball ein toller Erfolg, und wir bekamen von unserem Vorsitzenden bereits grünes Licht, dass wir im nächsten Jahr erneut einen Gardeball anbieten können“, freute sich Marinitsch. „Das Engagement dieser Truppe muss man unterstützen. Es sind nicht viele, haben aber eine tolle Aktion auf die Beine gestellt“, lobte Vorsitzender Joachim Bormuth. Sein Dank ging an alle Helfer.

Der Gardeball gilt als Freundschaftswettbewerb und ist verbandsunabhängig – allerdings waren Mitglieder aus allen großen Verbänden vor Ort. Als Vereine präsentierten sich die Karneval-Gesellschaft (KG) Lallehaag Mannheim, die KG Derkeimer Grawler aus Bad Dürkheim, die Luxe Altlußheim, der HCC Hoffenheim, der HCV Hofheim, der DFC Unner uns aus Biblis, EKG Schöpp op aus Mönchengladbach, die KG Onjekauchde aus Eschweiler, die Blau-Weißen Funken aus Kirschberg und die Narrenzunft Grün-Gelb aus Koblenz. „Unsere Aktiven starteten ebenfalls, aber natürlich außer Konkurrenz“, ergänzte Marinitsch.

Viel Abwechslung

An den Start gingen Tänzer verschiedener Altersklassen wie die Minis bis sechs Jahre, die Jugend von sechs bis zehn Jahren, die Junioren von elf bis fünfzehn und Aktive über fünfzehn Jahre. Die Kategorien: Solo-Mariechen oder Gardeoffizier, Duo oder Tanzpaar, Garde- oder Showtanz. „Wir bekommen heute etwa dreißig Tänze gezeigt“, freute sich Marinitsch. Aufgeteilt waren die Vorführungen in Blöcke von jeweils vier bis fünf Auftritten: Mal tanzte ein Solo-Kind, dann eine Gruppe Jugendliche oder auch eine erwachsene Gardetanzgruppe. Vielfalt pur für die Zuschauer. Die Jury bestand aus drei Trainerinnen sowie einem Tanzmariechen und stammten aus vier verschiedenen Vereinen. Zu den Kriterien gehörte etwa das Erscheinungsbild wie das korrekte Tragen der Uniformen. So gab es Punktabzug, wenn bei einem Tanz Uniformteile verloren gingen. Das kam durchaus vor: Da flogen Hüte oder auch die Perücken mit den langen Zöpfen von den Köpfen. Auf die Schrittvielfalt bei der Choreografie kam es genauso an wie auf das Verhältnis zwischen tänzerischen und akrobatischen Elementen. Das Augenmerk lag aber auch auf exakter Ausführung, Ausstrahlung und Choreografie.

Die ersten drei Gewinner erhielten jeweils Pokale. Außerdem gab es zwei Wanderpokale.

