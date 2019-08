Gartenfest in der Obstanlage

Biblis.Der Obst- und Gartenbauverein Biblis lädt alle Mitglieder und Freunde am Sonntag, 8. September, ab 11 Uhr zum Gartenfest in die Obstanlage „Gipfelhorst“ ein. Bei Prager Schinken, Bratwurst, Kartoffelsalat und Pommes können die Besucher in geselliger Runde die Anlage genießen. Außerdem locken Kuchen und Kaffee zur gemütlichen Runde. Ein Infozelt steht bereit. Darin können sich Gäste Auskünfte über die Anlage und die dort vorhandenen Bäume und Sträucher geben lassen. Ebenso werden die verschiedenen Pflegemaßnahmen und Geräte erklärt sowie die Obstsorten vorgestellt. Die Wegbeschreibung lautet: Am Blinklicht der B 44 abbiegen in Richtung Grünschnittplatz/Hundepension. Das Gelände vor der Hundepension ist der Obst- und Gartenbauverein Biblis. Parkmöglichkeiten seien ausreichend vorhanden, betonen die Gastgeber. red

