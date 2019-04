Gartenhaus in Moosgasse fängt Feuer

Biblis.Im Garten eines Wohnhauses in der Moosgasse in Biblis hat an Ostersonntag eine Gartenhütte Feuer gefangen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis rückten gegen 9.15 Uhr mit 60 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Eine schwarze Rauchwolke über Biblis zeigte ihnen den Weg.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Teil einer Gartenhütte sowie drei Mülltonnen und eine größere Menge von Kaminholz. Das Feuer drohte laut Feuerwehrsprecher Ralf Becker komplett auf die Hütte überzuspringen sowie die angrenzenden Sträucher und Hecken zu den Nachbargrundstücken in Brand zu setzen.

Die Feuerwehren bekämpften den Brand von mehreren Seiten und konnten so mit drei Trupps unter Atemschutz das Feuer schnell und zügig löschen.

Aufwendiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten, da hier Teile der Holzhütte und das Kaminholz abgetragen werden mussten. Der Einsatz war nach den Reinigungs- und Rüstarbeiten im Feuerwehrhaus gegen 10.40 Uhr beendet. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019