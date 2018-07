Anzeige

Nordheim.Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung wegen Gasaustritts nach Nordheim ausgerückt. In der Hofheimerstraße hatte ein Überdruckventil an einem Flüssiggastank aufgrund der Wärmebelastung durch direkte Sonneneinstrahlung abgeblasen, wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker berichtet.

Die Feuerwehren aus Nordheim und Wattenheim haben den Gastank mit Wasser gekühlt und die Tanktemperatur kontrolliert. Die Brandschützer aus Biblis konnten die Einsatzstelle wieder verlassen, und die alarmierte Messeinheit der Feuerwehr Bürstadt konnte wieder Entwarnung geben. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, wurde jedoch nicht gebraucht. kur