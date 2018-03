Gebäude soll gedreht werden

Anzeige

Biblis.Gegen die Lage des geplanten Wertstoffhofs „Am Werrtor“ gab es vonseiten des Regierungspräsidiums (RP) beziehungsweise des Gewässerverbands einen Einspruch. Das teilte der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka dem Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss mit. „Eigentlich war angedacht, dass wir die Anlage am Ende der Parzelle bauen, aber an der Stelle könnte er mit der geplanten Deichsanierung an der Weschnitz kollidieren“, so Kusicka.

Der Vorschlag vom RP war, das Gebäude zu drehen und an den oberen Rand des Geländes zu verlegen. Bliebe die Gemeinde bei ihren Plänen, behält sich das RP vor, bei Mehrkosten auf die Gemeinde zuzukommen, so Kusicka. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Was mit dem Weg an der Weschnitz passiert, der Zufahrt ist, ist noch nicht klar. Auch was mit dem Abschlagsbach zur Pfadgasse hin geschehen soll, steht noch nicht fest. Die Mitglieder waren einstimmig dafür, den Wertstoffhof zu verlegen.

Einig war sich der Ausschuss auch, der Gemeinde das Vorkaufsrecht für zwei Gebiete einzuräumen, die im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung stehen. Es geht dabei um das Gebiet von der ehemaligen Arztpraxis in der Bahnhofstraße/ Waldstraße bis zum Bahnhof und das Gebiet neben und hinter dem Rathaus bis in die Bachgasse und Hochschildstraße hinein.