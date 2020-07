Gebühren fallen weg

Biblis.Einstimmig beschloss die Gemeindevertretung Biblis, den Familien die Gebühren für die Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie in den Monaten April bis Juni, was kreisweit so beschlossen wurde, zu erlassen. Zwölf weitere Tagesordnungspunkte waren Mitteilungen, die nicht vorgetragen wurden. „Die kommen irgendwann wieder in die Ausschüsse und werden dann behandelt“, erklärte die Vorsitzende der Gemeindevertretung Rita Schramm den Zuhörern.

Bürgermeister Volker Scheib übernimmt den Posten als Vertreter der Gemeinde für die Verbandsversammlung der ekom21 –KGRZ Hessen, das entschied die Gemeindevertretung. Diese Funktion hatte bislang sein Vorgänger Felix Kusicka inne. Stellvertreter bleibt weiter der Erste Beigeordnete Herbert Ritzert.

Neuer Grünpfleger im Bauhof

Scheib teilte mit, dass der Bauhof einen neuen Grünpfleger hat. Dieser fange am 15. Juli seinen Dienst an. Der Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass es am „Marsch-Kreisel“ ab September zu Behinderungen kommen wird, weil es mit den Bauarbeiten losgeht. Die Umleitung für Lkw führt während der Zeit, in der die Zufahrtsrampe an der L 3261 abgerissen wird, über Wattenheim und Rosengarten.

Die LoPA (Lokale Partnerschaft) wird ab September zusammenkommen. Dann folgt die Gruppe für Klima- und Umweltschutz, sobald das wegen Corona wieder möglich ist. Rita Schramm begrüßte außerdem die Nachrücker in der CDU-Fraktion, Gerhard Becker und Andreas Heinrich. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020