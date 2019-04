Geburtstag und besondere Schau

Wattenheim.Die Helfer um Initiator Walter Lauseker vom „Projekt Schöner Pfarrgarten Wattenheim“ laden zu mehreren Aktionen in den Garten ein: Zum einem findet am Samstag, 13. April, von 9 bis 12 Uhr, der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr statt. Wie üblich werden Sträucher und Bäume geschnitten, die Blumen gepflegt und gespendete Pflanzen gesetzt. Auch gibt es wieder ein reichhaltiges Frühstück für alle Mitwirkenden.

Da zwei besondere Termine zum zehnjährigen Bestehen des Projektes anstehen, wird um rege Teilnahme gebeten: Am Sonntag, 2. Juni, wird eine Messe im Pfarrgarten gefeiert. Ein Arbeitseinsatz zur Vorbereitung ist für Samstag, 1. Juni, geplant.

„Ein besonderer Höhepunkt ist die Teilnahme bei den zwei Tagen der Offenen Gartenpforte Hessen am 8. und 9. Juni“, freut sich Walter Lauseker auf die Ausstellung und hofft auch hier auf regen Zuspruch aus der Bevölkerung. str

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019