Gedenkstunde gegen das Vergessen

Biblis.Als hätte es Kriege, Vernichtung und millionenfachen Tod nicht gegeben, so kommt es Bürgermeister Felix Kusicka manchmal vor. In seiner Ansprache zum Volkstrauertag am vergangenen Sonntag auf dem Alten Friedhof brachte er seine Befürchtung, dass die Menschheit aus der Vergangenheit nichts gelernt habe, zum Ausdruck.

Im Beisein der Gemeindevertretervorsteherin Rita Schramm und den Geistlichen Ludger Maria Reischert und Sven Behnke gedachte der Bürgermeister gefallener Soldaten, ermordeten Juden, getöteten Frauen, Kindern und Angehörigen von Randgruppen. „Wir dürfen nicht vergessen, wie viel Leid für die Welt – und für das deutsche Volk selbst – gerade von deutschem Boden ausgegangen ist“, machte Kusicka deutlich. Noch immer gehe es in vielen Teilen der Welt um Sieg oder Niederlage. Die Sehnsucht der Menschen nach Frieden und Freiheit werde oft als „weltfremde Schwärmerei“ abgetan. Auch Slogans wie der Wahlkampfspruch des US-Präsidenten Donald Trump, der mit „America First“– Amerika zuerst – sein Land in den Fokus seiner Politik stellt, erteilte der Bürgermeister eine klare Absage.

Gleichzeitig warnte er vor nationalistischem Gedankengut und der Maxime „Deutschland, Deutschland über alles“, die damals Europa in die Krise geführt hatten. Zudem forderte Kusicka zur Zivilcourage auf und einem respekt- und friedvollen Miteinander. Der evangelische Pfarrer Sven Behnke erinnerte an den Waffenstillstand am 11. November 1918 und die vielen verletzten und traumatisierten Soldaten. Kriegskrank und innerlich vergiftet hatten sie sich geschworen: „Nie wieder Krieg“. Doch dieser Schwur sei schon 1939 mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges gebrochen worden. Vernichtung, Tod und Verderben mögen nach 73 Friedensjahren verblasst sein, doch Behnkes Appell richtete sich gegen das Vergessen. Aus der Geschichte lernen – darum bat der katholische Pfarrer Ludger Maria Reischert.

Mit einem gemeinsamen Gebet, Trompetenklängen und Liedbeiträgen des MGV Liederkranz nahmen auch die Standartenträger des Reit- und Fahrvereins sowie die Feuerwehren Biblis und Wattenheim an der Gedenkstunde teil.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018