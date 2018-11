Geflügelzüchter stellen Tiere aus

Biblis.Der Geflügelzuchtverein Biblis lädt zur traditionellen Lokalschau mit rund 300 Tieren in der Riedhalle ein. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 11. November, um 10.30 Uhr durch den Schirmherren Bürgermeister Felix Kusicka. Zu den Publikumsmagneten in der Riedhalle zählt der Bauernhof mit dem Kükenschlupf, der kleine wie große Besucher fasziniert. Zudem gibt es in einer Voliere einen „Hühner-Schiss-Wettbewerb“. Bei der traditionellen Tombola winken zahlreiche Preise. Für Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Besucher sind zwischen 9 und 17 Uhr willkommen. red

