Geflügelzüchter treffen sich

Biblis.Die Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Biblis findet am Freitag, 8. März um 20 Uhr im Vereinsheim statt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des ersten Vorsitzenden, Rechners, Zuchtwarts und Jugendwarts sowie der Kassenprüfer. Anschließend ist eine Aussprache vorgesehen. Weiteres Thema ist der Haushaltsplan für 2019/20. Anträge zur Versammlung können noch bis Mittwoch, 27. Februar, beim ersten Vorsitzenden Hans-Georg Müller, Darmstädter Straße 65, 68647 Biblis, in schriftlicher Form eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden, heißt es in der Mitteilung. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019