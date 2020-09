Gegen höhere Hebesätze

Biblis.Für eine Diskussion in der Bibliser Gemeindevertretung sorgten die von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhungen der Hebesätze. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans- Michael Platz war verwundert über die Vorgehensweise, da die Hebesätze immer mit der Einbringung des Haushalts einhergingen und dieses Mal im Vorfeld behandelt wurden.

„Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine Erhöhung der Grundsteuer A und B mittragen. Wir haben in der Gemeinde hier noch Verbesserungsbedarf. Es wird spannend, wie der Haushalt 2021 gestaltet wird, besonders bei den freiwilligen Leistungen“, erklärte Platz. Er halte es für ein falsches Signal, jetzt während der Corona-Krise die Abgaben für die Bürger zu erhöhen.

Schulden zu erwarten

Bürgermeister Volker Scheib merkte an, dass für 2021 bereits 2,5 Millionen Euro „Miese“ zu erwarten seien. „Die Hebesätze sind deshalb so früh Thema, damit sie unabhängig vom Wahlkampf behandelt werden können“, so Scheib. Die vorgeschlagene Erhöhung sei „äußert moderat“. Der Bürgermeister führte verschiedene Vorhaben auf, die alle Geld verschlingen würden. Die könnten dann nicht so bald umgesetzt werden. Er freue sich schon auf die künftigen Diskussionen, denn für 2022 stünden die Hebesätze wieder auf der Liste. Alle Fraktionen waren sich einig, diese Erhöhung nicht mitzutragen.

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rita Schramm (CDU), verkündete, dass es in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Bürgerversammlungen mehr gebe. Darauf habe sie sich mit dem Bürgermeister verständigt.

Der Rathauschef teilte noch mit, dass aufgrund der Baustelle auf der L 3261 derzeit viele Lkw durch den Ort fahren, obwohl sie hier gar nichts zu tun hätten. Besonders die Zulieferer der Logistiker würden sich vor Ort nicht auskennen. Wegen des gestiegenen Durchfahrtsverkehrs seien die Schulwege nicht sicher. Deshalb hätten sich Eltern gefunden, die mit den Kindern in die Schule laufen. „Es hat eine unschöne Situation mit einem Lkw geben“, so Scheib. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.09.2020