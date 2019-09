Geld für Kostüme und Glitter

Wattenheim.„Er hat Wort gehalten“, sagte Matthias Marinetsch, verantwortlicher Trainer der Stadtgarde SG NoWa, und freute sich sichtlich. Denn aus einem zwanglosen Gespräch bei der Wattenheimer Kerwe mit Bürgermeister-Kandidat Stefan Bühler – unterstützt von der Freien Liste Biblis und AfD-Mitglied – ergab sich, dass dieser einen ansehnlichen Zuschuss für neue Marschier- und Tanzkostüme organisierte.

Während des Trainings der Junioren, die sich jeden Freitag von 15.30 bis 17 Uhr in der Wattenheimer Sporthalle treffen, übergab Bühler 805 Euro in bar. „Wir legen noch 83 Euro drauf, damit wir auf eine karnevalistische Summe kommen,“ lachte Marinetsch. „Das Geld habe ich bei Gewerbetreibenden gesammelt, und die fast gleiche Summe kam bei einer Sammelaktion im Netz zusammen,“ erklärte Bühler. Von diesem Geld sollen nicht nur die elf aktiven Tänzerinnen mit Kostümen ausgestattet werden, auch zwei Jungs profitieren von der Spende. Dazu sollen die Kleinsten, die in der nächsten Kampagne Showtanzkostüme für ihren Auftritt zum „König der Löwen“ brauchen, ausgestattet werden. Dazu brauchen die Betreuerinnen Nadine Schön und Monia Marinetsch immer wieder Nachschub an Haargummis, Glitter, Glitzer, Strumpfhosen, Schminke und Klammern in ihrer Notfalltasche.

„Im nächsten Jahr wollen wir eine Garde aufbauen,“ erklärte Matthias Marinetsch. Kinder ab drei Jahren können bei der SG NoWa mitmachen. Diese treffen sich immer samstags von 13.30 bis 15 Uhr in der Halle. Dazu trainieren sechs Solotänzer und ein Tanzpaar für ihre närrischen Auftritte. Fell

