Geld für neuen Transportwagen

Biblis.„Wir haben gerade entschieden, dass wir die Spenden für alle nochmals um 500 Euro aufstocken“, erklärten Claus Diehlmann und Frank Ohl aus dem Vorstand der Raiffeisenbank Ried. Damit überraschten sie das Deutsche Rote Kreuz in Biblis, den Verein für Heimatgeschichte Nordheim sowie den Bürstädter Verein Frauenworte. Vertreter dieser drei Vereine waren in den DRK-Stützpunkt in Biblis gekommen „Wir sind sprachlos und sehr dankbar“, brachte es Günter Mössinger von den Heimatfreunden auf den Punkt.

4000 Euro sollten gespendet werden, daraus wurden nun 5500 Euro. Die Bibliser Ortsvereinigung des DRK bekam 2500 Euro. Dieses Geld wird gebraucht für einen neuen Krankentransportwagen, der 63 000 Euro kosten soll. „Wir mussten in der Vergangenheit bereits zwei neue Fahrzeuge finanzieren, ein drittes übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten. Daher sind wir auf Spenden angewiesen“, so Hans-Michael Platz vom DRK Biblis.

Man habe schon einen Spendenaufruf gestartet. Allerdings seien Firmen und Geschäftsleute sehr zurückhaltend, die meisten Spenden kämen von Bürgern. Ein Drittel der Kosten habe man durch Spenden zusammen. Platz hofft, dass das DRK im kommenden Jahr das neue Fahrzeug erwerben kann.

Eine weitere Spende erhielt der Verein für Heimatgeschichte Nordheim. Vereinsvorsitzender Günter Mössinger berichtete, dass das Geld für die Restauration des durch Vandalismus beschädigten Brunnens auf der Maulbeeraue verwendet werde. Die Kosten liegen um die 3000 Euro. Eigentlich wollte sich der Verein einen neuen PC anschaffen, aber die Rücklagen müssten nun in den Brunnen investiert werden. Die Heimatfreunde bekamen nun die Spende auf 1500 Euro aufgestockt und freuten sich, dass nun vielleicht doch noch ein neuer PC drin ist.

Stellvertretend für den Verein Frauenworte aus Bürstadt nahm Heinz Neumann, der Vater der Projektleiterin Daniela Deuser, die Spende in Höhe von 1500 Euro entgegen. Der Verein werde das Geld für das Projekt „Schmetterlingskinder“ verwenden. Mit dieser Aktion werden seit 2009 deutsche Entbindungskliniken mit sogenannten „Schmetterlingskinder-Abschiedsboxen“ für den würde- und liebevollen Abschied von still geborenen oder kurz nach der Geburt verstorbenen Kindern versorgt. Die Abschiedsbox enthält vor allem Kleidung für die Kleinen, die in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt werden. Ebenso in Handarbeit hergestellt werden Abschiedskerzen, Abschiedsbettchen und -karten sowie Sargbeigaben. „Wir betreuen 200 Kliniken mit unseren Schmetterlings-Abschiedsboxen“, so Neumann. In den vergangenen Jahren standen sie auf diese Weise 250 000 Betroffenen zur Seite.

Alljährlich spendet die Raiffeisenbank Ried aus ihrer Aktion „Gewinnsparen“, Geld von ihren Bankkunden an gemeinnützige Vereine. Beim „Gewinnsparen“ können Kunden für 5 Euro ein Los erwerben. Davon werden 25 Cent als Spende einbehalten.

