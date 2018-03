Anzeige

Das Areal ist rund 12 000 Hektar groß und mit einem Verkaufswert von 17 850 Euro angesetzt. Die Versteigerung ist am 7. Mai. SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler war für den Ankauf. „Ausgleichsmaßnahmen sollte man auf eigenem Gelände vornehmen und nicht an andere Gebiete verteilen, wo die Bibliser eh nicht hinkommen“, so Fiedler. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Michael Platz schlug vor, bereits jetzt mit dem Verwalter ins Gespräch zu kommen und das Gelände zu dem aufgerufenen Preis zu kaufen. Kusicka wollte aber lieber noch warten, bis der Biologe grünes Licht gegeben hat. Die Mitglieder waren einstimmig dafür.

Genauso positiv beschieden wurde der Ankauf von landwirtschaftlichem Gelände. Der Gemeinde waren insgesamt rund 28 000 Quadratmeter auf verschiedenen Flurstücken angeboten worden. „Es ist gut, Ackerland zu besitzen, um es eventuell im Tausch anzubieten zu können, wenn irgendein Projekt ansteht“, so der Bürgermeister. Bei Fiedler stieß dieser Vorschlag auf offene Ohren: „Ich begrüße das. Umso leichter wird es, die Gemeinde weiterzuentwickeln.“

Weiteres Thema war der Neubau in der Kleinen Rosengasse. FLB-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Fischer machte sich Gedanken um einen möglichen Rück- und Umbau der Praxisräume im Erdgeschoss. Kusicka entgegnete: „Der Mietvertrag wird sowohl von der aktuellen Leiterin der Physiotherapiepraxis als auch von der geplanten Nachfolgerin unterzeichnet. Das garantiert uns die nächsten zehn Jahre“, teilte er mit. Mehrheitlich fand dieses Vorgehen Zustimmung, die FLB enthielt sich. Das war auch bei der Abstimmung über die Sanierung des gemeindeeigenen Wohnhauses in der Lenaustraße der Fall. Die Entscheidung zum Vorkaufsrecht der Gemeinde in Gebieten, die zum Stadtumbau rund um Bahnhof und Rathaus gehören, fiel einstimmig aus. Bei der Schallschutzwand für die Bahn hat sich die Gemeinde für sand- und pastellfarbene Elemente entschieden. cid

