Gemeinde lädt zu Erntedankfest ein

Nordheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Erntedankfest am Sonntag, 21. Oktober, 14 Uhr, mit einem Festgottesdienst und Abendmahl ein. Pfarrer Arne Polzer gestaltet den Gottesdienst zusammen mit dem Flötenkreis unter der Leitung von Sabine Weingärtner. Danach gibt es in der Kultur- und Sporthalle Kaffee und Kuchen sowie ein unterhaltsames Programm für die Kinder. Sie können im Foyer mit dem Team der evangelischen Kindertagesstätte spielen, basteln und malen. Zudem zeigt die Ballettschule Hagenmeyer eine Tanzvorführung, und die Kinder der Kita treten ebenfalls auf. Über Kuchenspenden freuen sich die Organisatoren, ebenso über Mithilfe in der Küche und beim Auf- und Abbau. Helfer werden gebeten, sich telefonisch im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 07245/70 39 zu melden. Die Kuchenspenden können am Sonntag, 21. Oktober, ab 12 Uhr in der Halle abgegeben werden. red

