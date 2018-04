Anzeige

Es sei wichtig, dass die Entlastung für die Eltern komme, entgegnete Platz. Im Schnitt würden sie durch die Förderung rund 136 Euro im Monat sparen. Der Antrag galt schließlich als empfohlen, wobei die SPD im ersten der drei Punkte mit Nein stimmte, alle anderen waren einstimmig.

Bürgermeister Felix Kusicka stellte die Neuregelungen der Kita-Gebühren ab dem 1. August vor. Die Landesförderung ist keine generelle Befreiung von den Gebühren, sondern eine Beitragsentlastung.

Für Zeiten, die über den sechs Stunden liegen, wird wie bisher ein Betrag von 15 Euro pro Stunde erhoben. Mittagessen muss ebenso bezahlt werden. Zusatzleitungen wie Frühstücksbar, Bastelmaterial, die Servicekraft in der Küche und Getränke zahlen ebenfalls die Eltern. Für die Kinder unter drei Jahren bleiben die bisherigen Gebührensätze bestehen. „Wir werden beobachten, ob sich durch die neue Regelung eine Verschiebung von Betreuungszeiten ergibt, die mehr Personal verlangen würde. Derzeit sind wir mit den Erzieherinnen und der Anzahl der Plätze nahezu am Limit“, so Kusicka.

Die neuen Gebührenregelungen gelten für die kommunalen Kitas. Platz hofft, dass die kirchlichen Einrichtungen nachziehen. „Normalweise übernehmen sie das Modell der Gemeinde“, erklärte der Bürgermeister. Der Ausschuss empfahl das neue Modell einstimmig. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.04.2018