Gemeinsam Äpfel ernten

Nordheim.Die Natur- und Vogelfreunde Nordheim laden die Mitglieder und alle Interessierten zur Apfellese auf der Streuobstwiese des Vereins in Nordheim am Rhein ein. Sie findet am 11. und 12. Oktober statt. Treffpunkt ist an beiden Tagen jeweils um 9.30 Uhr an der Schutzhütte oder um 10 Uhr auf der Wiese.

Da dieses Jahr wieder eine gute Ernte zu erwarten ist, freut sich der Verein über jede helfende Hand. Die Äpfel werden gepresst, und der Saft in Fünf-Liter-Packungen verkauft. Der Erlös wird zur Beschaffung des Winterfutters verwendet. Für die Verpflegung der Erntehelfer ist gesorgt.

Das Apfelfest findet am Sonntag, 13. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Vereinsgelände der Natur- und Vogelfreunde statt. Hier gibt es wieder Kaffee und Kuchen sowie frisch gepressten Apfelsaft. Dieser wird gegen eine Spende, deren Höhe freiwillig ist, abgegeben. Interessenten werden gebeten, Behältnisse für den Saft selbst mitzubringen, um Abfall zu vermeiden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.10.2019