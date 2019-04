Gemeinsam laufen verbindet

Biblis.Vor vier Jahren fanden sich Laufbegeisterte in Biblis zusammen, um gemeinsam zu trainieren. Nachdem Anne-Karien und Stefan Weidl aus Biblis die Fortbildung zum Lauftreffbetreuer beim Hessischen Leichtathletikverband absolviert haben, wurde der offizielle Lauftreff der TG Biblis im November 2017 gegründet.

Seitdem treffen sich Läufer jeden Alters donnerstags um 18.15 Uhr an der Jahnturnhalle, um gemeinsam eine Stunde zu joggen. Wichtig ist dabei, ohne Leistungsdruck zu laufen, gemeinsam fit zu bleiben und die Kondition zu trainieren. Die Lauftreffbetreuer geben Tipps und coachen die anderen Teilnehmer. Auch der Austausch untereinander ist sehr wichtig. Die Begeisterung setzt sich fort, so dass nun zum Kreis der ausgebildeten Betreuer noch Klaus Hartweck, Dimitri Neumeier, Gabi Stein, Stefan Stude und Wolfgang Nowak kommen. Mit insgesamt sieben Betreuern soll das Angebot des Lauftreffs in Biblis ausgeweitet werden.

Ab sofort gibt es folgende Trainingszeiten: dienstags um 18.15 Uhr für Fortgeschrittene und donnerstags um 18.15 Uhr für Einsteiger und Fortgeschrittene in parallelen Gruppen. Weitere Gruppen sind nach Bedarf möglich.

Der Lauftreff organisiert auch die gemeinsame Teilnahme bei Volksläufen, denn im Team ist man stärker. Das (freiwillige) Teamoutfit verbindet hierbei noch mehr. Der Lauftreff ist völlig unverbindlich. Jeder kommt zum Training, wie er oder sie kann. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Wer den Silvesterlauf der TG Biblis bereits kennt –auch dieser gehört inzwischen zu den sehr erfolgreichen Projekten des Lauftreffs in Biblis. Hierbei ist jedes Jahr deutlich zu sehen, wie viele Lauf-Begeisterte es in der Region gibt. Jede Untergruppe wird von einem Lauftreffbetreuer begleitet und unterstützt. Jeder Läufer erhält dabei je nach Bedarf Beratung. red

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019