Anzeige

Dies wurde auch auf dem Spielfeld umgesetzt, denn auch hier wurden Gemeinschaft und Teamgeist großgeschrieben. Zuerst fanden Turniere der E- und D-Jugend statt, also der Jahrgänge 2005 bis 2008. „Die Mannschaften mischen wir durch, so lernen sich die Spieler kennen und es ist gut für das Miteinander“, erklärte Franz Rettig. Außerdem könnten die Älteren die Jüngeren an die Hand nehmen, Vorbilder sein und Verantwortung übernehmen. „Es ist wichtig, dass die Älteren sich um die Jüngeren oder Schwächeren kümmern, sie in das Team integrieren und dafür sorgen, dass alle als Mannschaft agieren“, fand Rettig. Dies seien die großen Ziele des Mannschaftssports.

Kindergärten mit dabei

Daher wurden die gemischten Mannschaften am Vereins-Hallentag auch in den anderen Altersstufen beibehalten. „Besonders freuen wir uns wieder über die Teilnahme der Kindertagesstätten und auf die Fußballeltern“, so Michael Seibert. Bei den Bambini, der G Jugend, traten nicht nur die eigenen Spieler an, sondern auch drei Kindergartenteams aus den Einrichtungen Pusteblume und Sonnenschein in Biblis sowie von den Glückskäfern Wattenheim. „Die meisten Kinder aus der Kindertagesstätte Nordheim spielen bereits als Bambini bei uns“, schmunzelte Rettig.

„Zur Auflockerung gibt es ein Elternfußballspiel“, sagte Rettig. Eltern der Bambini trafen auf Eltern der F-Jugend. „Das war ein großer Spaß. Die Eltern waren mit Elan dabei und die Kinder konnten schauen, was ihre Papas so drauf haben“, meinte Rettig.

Am Nachmittag fanden die Spiele der F-Jugend statt, bei denen auch die frisch gegründete Mädchenmannschaft antrat. Ganz am Ende vermischten sich die Altersklassen der A-, B-, und C-Jugend zu Teams und traten gegeneinander an. „Ein schöner Tag für die Vereinsfamilie“, fanden die Verantwortlichen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.03.2018