„Gerade bläst uns Gegenwind ins Gesicht“

In Biblis war vor Kurzem das Anliegen gescheitert, die Buslinie nach Worms zu erhalten, obwohl sich viele dafür eingesetzt und Unterschriften gesammelt hatten. Ein Termin in Biblis zum Thema öffentlicher Nahverkehr sei in Planung, kündigte Schmidt an. Der zweite Bereich, den der junge Sozialdemokrat als wesentlich ansieht, ist die Gesundheitsvorsorge im Ried. „In Hofheim gibt es zwei Hausärzte, die beide aufhören. Eine Nachfolge konnte gesichert werden“, berichtete der Landtagskandidat. In Biblis seien bereits einige Schritte in die Richtung gemacht worden. „Die SPD hat sich hier positioniert, und wir sollten dranbleiben“, kündigte Schmidt an.

Dritter Punkt: Die Riedkommunen sollten sich stärker als bisher vernetzen. Zum Beispiel mit gemeinsamen Ordnungsamtsbezirken. Hier arbeitet Biblis bereits mit Groß-Rohrheim zusammen. Aber auch gemeinsame Bauhöfen oder gemeinsam angeschaffte Geräte könnte sich Schmidt im Mittelzentrum Ried vorstellen.

Zwischen dem Lampertheimer Ersten Stadtrat Jens Klingler und dem Groß-Rohrheimer Bürgermeister Rainer Bersch habe es gerade erst ein Treffen gegeben, bei dem sie über die Zusammenarbeit sprachen. Besonders auf die Gewerbegebiete und die Regionalplanung sollte gemeinsamen geschaut werden.

„Ich freue mich darauf, mit euch zusammen Wahlkampf zu machen“, sagt Marius Schmidt zu den Bibliser Genossen. „Derzeit bläst uns der Gegenwind ins Gesicht, aber auf meine Unterstützung könnt ihr zählen“, versprach er. cid

