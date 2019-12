Geschäfte verlosen Gutscheine

Biblis.Und wieder hieß es „Einkaufen in Biblis und gewinnen“, denn zur Adventszeit kann kräftig gerubbelt und ausgefüllt werden. Beides ist auf den Teilnahmelosen bei der großen Weihnachtsverlosung des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis möglich. In 13 Geschäften erhalten die Kunden bei jedem Einkauf während der Adventszeit Loskarten. Zum einen können diese gleich vor Ort das kleine Rubbelfeld freilegen. Taucht „xxx“ auf, dann war das nix. Aber die Kunden können sich auch auf einen Sofortgewinn als Gutschein freuen. Weiterhin können sie die Karten mit ihren Kontaktdaten versehen. Dann wandert die Karte in eine Losbox. Insgesamt werden drei Ziehungen durchgeführt. Alle Karten, auch die aus den Vorwochen, bleiben weiter im Spiel, sofern sie nicht gezogen wurden. Damit erhöhen sich die Gewinnchancen für die, die ihre Karten früh abgegeben haben.

Nun fand die erste Verlosung mit dem WVB und den Gurkenhoheiten Noemi I. und Prinzessin Kyra bei Lehmann Moden in Biblis statt. Die beiden Hoheiten waren als Glücksfeen unterwegs. 15 Mal griffen sie in die Losbox und zogen Gewinner aus der Gemeinde Biblis, aber auch aus der Region, die in Biblis einkaufen waren. Insgesamt befanden sich etwa 1100 Karten in der Losbox. Die Gewinner bekamen diesmal Einkaufsgutscheine im Wert von 20, 50 und 100 Euro, welche in den teilnehmenden Geschäften in Biblis eingelöst werden können.

Über einen Gutschein in Höhe von 20 Euro freuen sich die Bibliser Heinz Fröfner, Christiane Ritzert, Ingrid Werner, Paola Ferla und Monika Grünewald, weiterhin Familie Kraus aus Lampertheim, Simone Schmied aus Bürstadt, Hans Volk aus Bensheim und Otto Merschroth aus Gernsheim.

Vier Mal gab es 50 Euro-Gutscheine. Diese gehen an Christina Dewald, Anett Bauer, Jutta Platz und Petra Tarjan aus Speyer. Der 100 Euro Gutschein gewann Tobias Müller aus Biblis.

Die Gewinne können ab sofort in der Buchhandlung Lesezeit in Biblis abgeholt werden. Die zweite Ziehung erfolgt am Montag, 16. Dezember, um 17 Uhr bei Haushaltswaren Hollerbach. Die Abschlussziehung ist am Freitag, 27. Dezember, um 17 Uhr bei Marsch Schlafkultur.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019