Geschäftsführer Seibert kritisiert massive Abwerbeversuche

Biblis. „Schaut euch um. Wir alle leben unser Motto: Gemeinsam können wir viel erreichen“, sagte Michael Seibert, Geschäftsführer des Jugendfördervereins (JFV) BiNoWa. Begeistert blickte er in die gut besetzte Riedhalle, in der die große Weihnachtsfeier des Vereins stattfand. Er sei stolz auf das, was der Verein bisher alles geschafft habe.

Seibert konnte in seiner Rückschau bestätigen, dass die Gemeinschaft des JFV viel erreicht habe. Er koordiniert zentral die Fußball-Nachwuchsarbeit des FV Biblis sowie der SG NoWa. Hinzu komme noch der FC Alemannia Groß-Rohrheim und der FV Hofheim. „Erstmals haben wir 16 Mannschaften im Spielbetrieb. Über 230 Kinder und Jugendliche sind bei uns in Ausbildung, fast 200 Mitglieder gehören dem Verein an, und auch die Umsatzzahlen wachsen stetig“, verkündete Seibert.

Erfreut zeigte er sich über die Wertschätzung, die der Nachwuchsarbeit entgegengebracht werde. Die Gründung des JFV sehe man in der Region als wegweisenden Schritt. „Wir genießen diesen Moment, die stetige Aufwärtsentwicklung und die Erfolge. Wir müssen jedoch wachsam bleiben und das Jahr im Voraus im Blick behalten“, mahnte er.

Die Fußballlandschaft entwickle sich stetig weiter, jedes Jahr gebe es Regeländerungen, die an den Nachwuchs weitervermittelt werden müssen. „Eine weitere Herausforderung ist der Erfolg selbst“, stellte Seibert fest. Denn mit dem Erfolg kämen immer mehr andere Vereine, die massiv versuchten, Trainer und Spieler vom JFV abzuwerben, um sich deren gute Ausbildung zunutze zu machen.

„Während der Trainerjob im Seniorenbereich durchaus als ein Aufstieg zu bewerten ist, zeigt sich, dass sich ein Vereinswechsel in jungen Jahren selten gelohnt hat“, so Seibert. Hier prangerte er die Bergsträßer Vereine an, allen voran den JFV Alsbach/Auerbach, der mit flächendeckenden Abwerbungsversuchen Kindern und Eltern den Kopf zu verdrehen versuche.

Ein namhafter Verein am Rhein bediene sich bei den jüngsten Jahrgängen und bedrohe damit die Aufbauarbeit des JFV BiNoWa an der Basis. Und am Standort eines ehemaligen Zweit-Liga-Vereins entstehe in den nächsten Jahren ein Sportcampus, dessen Anziehungskraft auf Spieler und Trainer sicher auch seine Wirkung nicht verfehlen werde. „Wir alle sind gefordert, unsere besondere Atmosphäre hier bei der BiNoWa, das familiäre Zusammensein zu pflegen und einen Gemeinschaftssinn zu vermitteln“, beschwor er die Besucher. „Lasst uns ein ‚gallisches Dorf‘ sein, das ohne Personalbeschaffungs-Maßnahmen und mit nur einem im Winter bespielbaren Platz auskommt. Lasst uns zusammenhalten, ihr Bibliser, Wattenheimer, Groß-Rohrheimer und Hofheimer. Gemeinsam können wir viel erreichen!“ Applaus brandete auf, als Zeichen für den Missmut gegenüber den abwerbenden Vereinen.

Nikolaus beschenkt Jugendliche

Im Anschluss beschenkte Wolfgang Georgi als Nikolaus die Fußballspieler. Für die jüngeren Jahrgänge gab es Vereinsschals, für die älteren Spieler Gutscheine für Freizeitaktivitäten. Alle Jahrgänge wurden mit ihren Betreuern auf die Bühne gerufen. Franz Rettig, sportlicher Leiter des JFV, berichtete über die Spiel- und Trainingssituation.

Auch die Tombola war wieder ein Höhepunkt. Über eine Playstation oder Sitzplatzkarten bei Hoffenheim konnten sich die Gewinner freuen. Ein Lob ging an die A- und B-Jugend sowie die Mädchenmannschaft für die gute Bewirtung.

Seibert und Rettig, die seit Gründung des Vereins 2014 ein erfolgreiches Duo an der Spitze sind, gaben bekannt, dass sie bei der Jahreshauptversammlung im April 2020 nicht mehr zur Wahl stehen werden. Seibert möchte sich ganz zurückziehen, Rettig macht Platz für Jüngere und wird sich in zweiter Reihe weiterhin engagieren.

