Geschenke für Bedürftige

Biblis.„Werden Sie Wunsch-Erfüller und schenken Sie hilfsbedürftigen Kindern und Senioren ein Lächeln. Helfen Sie mit!“ Unter diesem Motto laufen in diesem Jahr zwei berührende Aktionen in der vorweihnachtlichen Zeit in Biblis. Diese wurden von Kristina Müller und Rene Helfmann, den Administratoren der Facebookgruppe „Bibliser Willkommen“, initiiert. Bei beiden Aktionen geht es darum, Familien, Kinder oder Senioren an Weihnachten zu beschenken – vor allem wenn es diesen nicht so gut geht und das finanziell für sie so nicht möglich ist.

Einerseits können zwei Familien mit Kindern auf einen Tannenbaum hoffen, der in der Esso-Tankstelle in Biblis nebst Geschenken steht, andererseits wird noch ein Wunschbaum aufgestellt. Daran können Wünsche gehängt und dann von Mitbürgern erfüllt werden. Die Geschenke sollten bis Donnerstag, 17. Dezember, unter dem Wunschbaum liegen. Einen Tag später kümmern sich ehrenamtliche Helfer der Aktion um die Päckchen, sammeln sie ein und geben sie an die entsprechenden Adressaten weiter, so dass sie pünktlich zu Weihnachten unter den Bäumen der Kinder und Senioren liegen.

„Große Hilfsbereitschaft“

Im vergangenen Jahr war die Facebookgruppe bereits mit einer Aktion für das örtliche Jugendzentrum in Biblis sowie für eine regionale Obdachloseninitiative aktiv. Schon damals wurde viel gespendet. „In der Gruppe herrscht eine große Hilfsbereitschaft. Daher waren wir uns sicher, dass auch die diesjährigen Aktionen in der Vorweihnachtszeit viele zum Mitmachen motivieren können“, sagt Helfmann. Nun wollen sie jenen helfen, die aufgrund der Corona-Pandemie, etwa wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, in finanzieller Not sind und Weihnachten mit ihren Kindern nicht wie gewohnt feiern können.

„Wir möchten nicht, dass Kinder darunter leiden müssen und sie vielleicht keine oder nur ganz kleine Geschenke bekommen“, meint Rene Helfmann. Daher gibt es eine Aktion, bei der zwei Familien ein Weihnachtsfest geschenkt wird: mit Baum und Geschenken für die Kinder. Finanziell wird dies durch Spenden und Sponsoren abgedeckt. Familien können sich bei den Administratoren melden oder durch andere Personen benannt werden. „Hier können wir finanziell nur zwei Familien berücksichtigen. Daher haben wir noch eine weitere Aktion ins Leben gerufen“, berichtet Helfmann.

Dafür haben sie in der Bibliser Esso-Tankstelle in Absprache mit Pächter Sebastian Kleinschmidt einen Wunschbaum aufgestellt. Die Tanne hat Konstantin Großmann von der CDU gespendet, die Dekoration steuert Stefan Funk bei. An den geschmückten Baum können Kinder bis zum zwölften Lebensjahr sowie Senioren ihre Weihnachtswünsche aufhängen. Vor Ort liegen Zettel bereit, auf denen sie Name, Adresse, Telefonnummer und Wunsch notieren. Die Farbe macht deutlich, ob sich ein Kind oder ein Senior etwas wünscht.

„Wir haben zudem in beiden örtlichen Altenheimen Blanko-Wunschzettel verteilt, sammeln diese mit den Wünschen der Senioren wieder ein und hängen sie ebenfalls an den Baum“, erzählt Helfmann. Die Wünsche sollten sich im Rahmen von maximal 25 Euro belaufen. „Jeder kann so einem anderen eine kleine Freude zu Weihnachten bereiten. Einfach einen der Wünsche aussuchen, den angegebenen Artikel besorgen und dann bitte verpackt und mit dem Wunschzettel gekennzeichnet wieder unter den Baum legen“, erklärt Helfmann.

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020