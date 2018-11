Geschichte auf Leinwand gebannt

Biblis.Mit dem Film „Nach dem Urteil“ startet die Bibliser Filminsel heute um 20 Uhr in die neue Kinowoche. Nach der Scheidung von Antoine und Miriam Besson bekommt die Mutter das alleinige Sorgerecht für den elfjährigen Julien, Antoine will seinen Sohn weiterhin sehen. Der Junge wünscht sich jedoch, genau wie seine volljährige Schwester Joséphine, selbst entscheiden zu können, ob er die Wochenenden bei seinem Vater verbringt oder nicht. Das Gericht setzt aber die Regelung durch, dass Julien samstags und sonntags zum Vater muss. Miriam verbringt fortan die Wochenenden in ständiger Sorge, und Antoine bemüht sich, ein guter Vater zu sein. Ist er wirklich das unberechenbare Monster, für das ihn seine Kinder und Ex-Frau halten?

Flucht aus der DDR

„Ballon“ ist die erste Regiearbeit von Michael Bully Herbig, die nach einer tatsächlichen Begebenheit gedreht ist und ganz ohne seinen bekannten Humor auskommt. Er läuft von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. November, um 20 Uhr. Die Familien Strelzyk und Wetzel wollen im Sommer 1979 aus der DDR fliehen. Nach zwei Jahren harter Arbeit starten sie in einem selbstgebauten Heißluftballon. Doch die Flucht aus in Thüringen endet kurz vor der innerdeutschen Grenze – der Ballon stürzt ab. Die Familien arbeiten fieberhaft an einem neuen Ballon, denn die Staatssicherheit ermittelt bereits. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit.

Als Kinderfilm läuft am Sonntag, 11. November, 15 Uhr, „Das Zeiträtsel“. Meg will ein ganz normaler Teenager sein, doch sie ist die Tochter des berühmten Wissenschaftler-Paares Kate und Alex Murry und zudem hochintelligent. Als plötzlich ihr Vater verschwindet, entdeckt sie, dass es mit einem Forschungsprojekt zu tun haben könnte. cid

