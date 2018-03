Anzeige

Biblis.Matt Damon und Christoph Waltz spielen im Science Fiction „Downsizing“ mit, der von Freitag, 9. März, bis Sonntag, 11. März, jeweils um 20 Uhr gezeigt wird. Norwegische Wissenschaftler finden einen Weg, Personen auf eine Körpergröße von zwölf Zentimetern schrumpfen zu lassen. Die Idee dahinter ist simpel: Ein kleiner Mensch verbraucht deutlich weniger Wasser, Luft, Nahrung und Platz und produziert weniger Abfälle. Da in der Miniaturwelt „Leisureland“ sogar Durchschnittsbürger ein luxuriöses Leben winkt, beschließen Paul Safranek und seine Frau Audrey, sich verkleinern zu lassen. Doch als Paul nach der Prozedur aus der Narkose erwacht, muss er feststellen, dass Audrey kalte Füße bekommen hat. So muss er ganz alleine sein Leben in „Leisureland“ organisieren.

Felix’ Wunsch geht in Erfüllung

Verkleinern ist auch das Thema im Kinderfilm „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“. Er ist am Sonntag, 11. März, 15 Uhr, zu sehen. Für Felix läuft es richtig gut am Otto-Leonhard-Gymnasium, wo noch immer der Geist des gleichnamigen Schulgründers herumspukt. Doch zu dem wohlwollenden Gespenst gesellt sich zum Leidwesen der Schüler auch der Geist der garstigen ehemaligen Direktorin Hulda Stechbarth. Und auch zu Hause liegen die Dinge im Argen. Felix‘ Eltern Peter und Sandra wollen mit ihm nach Dubai ziehen, wo sein Vater ein neues Jobangebot hat. Felix wünscht sich, dass seine Eltern mal das tun, was er will, und wie zuvor geht dieser Wunsch prompt in Erfüllung, als Mama und Papa nach einer Begegnung mit der wiederauferstandenen Hulda geschrumpft werden.

Am Dienstag, 20. März, 20 Uhr, zeigt die Filminsel „Deliha 2“ im türkischen Original mit deutschen Untertiteln. Die quirlige, aufrichtige, liebenswerte Zeliha (Gupse Özay) ist zurück und auch in ihrem zweiten Leinwandabenteuer zu allerhand Späßen aufgelegt. Sie erfährt von einem Wahrsager, dass sie in ihrem früheren Leben eine Nomaden-Köchin war. Zeit für einen Job in der Küche, denkt sich Zeliha und ist hocherfreut, als sie ihre erste Anstellung antritt in einem Nobelrestaurant. Doch wer sie kennt, weiß, es wird allerhand Chaos passieren. cid