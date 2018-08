Anzeige

Wattenheim.Die Teilnahme Wattenheims am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ wurde nach Beratung des Ortsbeirats erst einmal auf September verschoben. Den Antrag hatte Bianka Muhs von der SPD gestellt. „Das ist eine Chance, Wattenheim zu verbessern. Hüttenfeld hat das auch gemacht. Und deswegen würde ich gerne mit dem Lampertheimer Stadtteil in Kontakt treten“, so ihre Begründung.

Bürgermeister Felix Kusicka entgegnete, dass das Stadtentwicklungskonzept (SEK) im September in die Gremien geht. „Dann wird man auch sehen, was in den Ortsteilen gemacht werden soll“, meinte er. Zudem sei das Prozedere mit dem 16-seitigen Antrag des Wettbewerbs sehr umfangreich. Unter anderem müsste ein Arbeitskreis mit Bürgern und Sachverständigen gebildet werden. „Das ist alles ein Riesenaufwand“, sagte der Bürgermeister.

Konkrete Idee gesucht

Sigrid Ambros (CDU) fand den Vorstoß nicht so schlecht, aber man müsse eine konkrete Idee im Hinterkopf haben, deren Umsetzung man dann verfolge. Dem stimmte Thomas Kuhn (CDU) zu und meinte, dass das schwierig werden würde, weil die Fachleute nicht da seien. Deshalb wurde einstimmig beschlossen, den Antrag erstmal zu vertagen, bis das SEK im nächsten Monat auf dem Tisch liegt.