„Gestiefelter Kater“ zu Gast in Biblis

Biblis.Einen Märchenklassiker präsentiert die Bibliser Kulturreihe am Sonntag, 31. März, 15 Uhr: Das Ensemble der Musikbühne Mannheim ist mit dem Familienmusical „Der gestiefelte Kater“ zu Gast im Bürgerzentrum. Noch gibt es einige Karten zu kaufen.

Traditionell stehen bei den märchenhaften Gastspielen auch Kinder von der „Schule in den Weschnitzauen“ mit auf der Bühne. Und die jungen Schauspieler freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt bei der Mitspielaktion. Der Nordheimer Volkschor übernimmt die Bewirtung und verkauft vor der Veranstaltung und in der Pause Getränke und frische Brezeln. Der Einlass in den Saal ist gegen 14.15 Uhr vorgesehen.

Die Eintrittskarten für das Märchenmusical ab fünf Jahren kosten für Erwachsene fünf Euro und für Kinder einen Euro. Die Tickets können noch bis Freitag, 29. März, im Bürgerbüro des Bibliser Rathauses zu den Öffnungszeiten erworben werden – immer vormittags von 8 bis 11.30 Uhr, außerdem heute Nachmittag von 14.30 bis 18 Uhr und morgen von 14.30 bis 16 Uhr. Soweit am Samstag noch Karten vorliegen, können diese an der Tageskasse von etwa 14.15 bis 14.55 Uhr erworben werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Ausverkaufter Bandauftritt

Schon lange ausverkauft ist der Auftritt der „Simon & Garfunkel Revival Band“ am Tag zuvor, Samstag, 30. März. Auf Wunsch der Musiker – Michael Frank, Guido Reuter und Band – ist die Veranstaltung bestuhlt. Vor dem Konzert und in der Pause bieten die Sänger von Eintracht und Liederkranz kühle Getränke, Brezeln und belegte Laugenstangen an. Der Einlass in den Saal ist gegen 19.15 Uhr vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019