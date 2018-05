Gesundheit das wichtigste Geschenk

Anzeige

Rita Schramm, die Vorsitzende der Gemeindevertretung, beschrieb Kappel als sehr kollegial. „Er hat im Amt damals einen guten Umgang mit den Bibliser Bürgern gepflegt“, merkte sie an. Sie schätzt seine Aktivität bei der Bürgerstiftung und begrüßt sein politisches Interesse. Dabei habe er ein gutes Verhältnis zu den Parlamentariern, fügte sie an. Jutta Distler, Gattin des ehemaligen Kraftwerksdirektors, bescheinigte Kappel viel Durchhaltevermögen.

Der frühere Bauamtsleiter Manfred Gölz war Lehrling, als Kappel nach der Bundeswehr zur Gemeinde Biblis als Inspektorenanwärter wechselte. „Damals war er ein guter Kollege, sehr loyal und als Ordnungsamtsleiter Ansprechpartner für viele Bürger“, so Gölz. Kappel habe immer zum Rathaus gestanden und nie seine eigenen Interessen durchgesetzt. Und er sprach Kappel eine weitere Eigenschaft zu: Diplomatie. Inzwischen sind die beiden gut befreundet. Gölz wird auch beim Mittagessen am Samstag mit dabei sein. Keiner seiner Gäste kam mit leeren Händen zum Empfang. Vor allem die Geldgeschenke werden den Kindergärten in Biblis zu Gute kommen, hat sich der Jubilar überlegt. Zu denen hat er nämlich eine besondere Beziehung. Daneben gab es vom Bürgermeister eine gerahmte Zeichnung der Gurkenfrau, die Kappel sehr gefiel.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.05.2018